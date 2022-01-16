شكرا لقرائتكم خبر عن "لأَنِّي مَعَكَ" فى مؤتمر شتاء 2022 للفنون والإبداع بأسقفية الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2022، مؤتمر الفنون والإبداع ببيت القديس مارمرقس التابع لأسقفية الشباب بأبو تلات، بالإسكندرية، تحت شعار "لأَنِّي مَعَكَ" (إش 41 : 10) في مجالات: المسرح - الموسيقى والكورال - الفنون التشكيلية - الأدب - الابتكارات الهندسية والعلمية.

ويشمل المؤتمر ورش تدريبية ومشروع تخرج لكل ورشة، بالإضافة إلى البرنامج الروحي من قداسات وعشيات وكلمات روحية.

يذكر أنه فى عام 1980 رأى قداسة البابا شنودة الثالث ضرورة تخصيص أسقفية للشباب، حيث يؤمن أن الكنيسة بلا شباب هى كنيسة بلا مستقبل فاختار نيافة الأنبا موسى أسقفا عاماً للشباب فى 25/5/1980 ليتفرغ لخدمة الشباب فى الكرازة المرقسية فى مصر والمهجر.

وشارك نيافته قداسة البابا فى رحلة (100) إلى المهجر ضمن الوفد المشارك من الآباء الأساقفة.