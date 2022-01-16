شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إحدى الدول الرائدة فى السندات الخضراء.. اعرف التفاصيل فى 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مصر من الدول الرائدة في استخدام الاقتصاد الأخضر والسندات الخضراء، حيث إن الاقتصاد الأخضر يعد أحد أشكال التحول لكل النظم الإنتاجية والبيئية والصناعية والزراعية ونظم النقل والمجتمعات العمرانية لنظم صديقة للبيئة .

وخلال هذا التقرير نرصد 12 معلومة عن السندات الخضراء، ولماذا سميت بهذا الاسم؟

1- سوق "السندات الخضراء" هو اسم يطلق على إصدارات السندات التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة.

2- قبل ​​عقد من الزمن، كان إجمالي هذه الإصدارات لا يتخطى بضع مئات ملايين الدولارات سنويا.

3-خلال عام 2016 بلغت قيمة السندات الخضراء، حوالى 97 مليار دولار .

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4- ‏يتوقع بنك سكاندينافيسكا إنسكيلدا السويدي، أن تصل هذه القيمة إلى 125 مليار دولار عام 2022.

5-الجهات المصدرة للسندات الخضراء هى البنوك والشركات و الدول.

6- بعض المستثمرين و مديري الأصول وشركات التأمين يشترون السندات الخضراء

7- يقوم البعض بإنشاء صناديق مخصصة للاستثمار فيها، ويناقش تقرير لـ"إيكونوميست" المبادئ التي تحكم إصدار السندات الخضراء والمشاكل التي تعاني منها حاليا

8-مصر طرحت السندات الخضراء وذلك في إطار خطة الدولة في اللاستثمار في الاقتصاد الأخضر

9-تعكف وزارة المالية حاليا على دراسة خطة لإصدار سندات خضراء تحت مسمى "جرين بوند" بشرائح طويلة الأجل بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في خفض أعباء الدين العام.

10-هناك مساعى حقيقية للاعتماد على المصادر صديقة البيئة لتقليل الانبعاثات الحرارية

11-وفقا لاشتراطات ما تضمنه البرنامج العالمي لتقليل الانبعاثات الحرارية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ووقعت عليه مصر لتكون هي المرة الأولى لطرح مصر لمثل هذا النوع من السندات.

12- اعلن البنك التجاري الدولي خلال يونيو الماضى أنه يستعد لإصدار السندات الخضراء لأول مرة في مصر، بقيمة 100 مليون دولار .

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