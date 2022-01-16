شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يطلق قافلتين دعويتين إلى الإسماعيلية وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الأحد، قافلتين دعويتين إلى محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء تستمر فعالياتها على مدار أسبوع، وتضم عددًا من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف الجهود التوعوية في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات الحدودية؛ لما تمثله هذه الأماكن من أهمية كبرى لأمن واستقرار مصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن برنامج عمل القافلة الذي يُنفّذ على مدار أسبوع قادم، يتضمن عقد لقاءات توعوية مباشرة مع المواطنين ومناقشتهم في عددٍ من القضايا المجتمعية مع بيان معالجة الشريعة لتلك المشكلات وكيف واجهت انتشارها وسعت للحد من مخاطرها، كما تتناول المناقشات المسئولية المجتمعية المشتركة ودور كل فرد في المجتمع وما له وما عليه.

أضاف عيّاد أن برنامج عمل القوافل يستهدف أيضًا التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في بناء الوطن، بالإضافة إلى تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية والفكرية لهم بما يتناسب مع الوسطية بعيدًا عن الفكر المتطرف والمنحرف، بالإضافة إلى التأكيد على حب الوطن وأهمية الدفاع عنه، وضرورة التعاون بين أفراد المجتمع.

أوضح الأمين العام أن أعضاء القوافل حريصون على الانتشار في مدن وقرى المحافظتين؛ للوصول إلى أكبر قدر من الجماهير من خلال اللقاءات والندوات التثقيفية مع الشباب والسيدات في النوادي والمستشفيات والمصانع قصور الثقافة، وأماكن التجمعات المختلفة، للعمل على ترسيخ المفاهيم والقيم المجتمعية السليمة، ومواجهة المفاهيم والعادات والسلوكيات الخاطئة.