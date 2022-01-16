زيارة السيسي للكاتدرائية تتصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد الجديد من مجلة الكرازة، حيث تصدر الغلاف صورة كاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي بجوار البابا تواضروس أثناء زيارته للكاتدرائية في قداس عيد الميلاد المجيد.

وكتب على الغلاف: "قداسة البابا يستقبل رئيس الجمهورية ليلة عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية".

ويذخر العدد بتغطية شاملة بالصور لزيارات التهنئة بالعيد.ظ وكذلك المقالات، ومنها: "الرسالةالبابوية لعيد الميلاد المجيد ١٧٣٨ش/٢٠٢٢م" الافتتاحية، و"الوعد بالحياة الأبدية (ج١)" نيافة الأنبا باخوميوس.

هذا بالإضافة إلى استعراض الأخبار الكنسية بمختلف الإيبارشيات والقطاعات الرعوية.