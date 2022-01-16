وأيد 70% من القراء قرار التعليم بإلغاء الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانى ثانوى وعقدها ورقيا، بينما رفض 30% من القراء موضوع الاستطلاع.

شكرا لقرائتكم خبر عن %70 من القراء يؤيدون قرار التعليم بعقد امتحانات أولى وثانية ثانوى ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية