شكرا لقرائتكم خبر عن معدات جديدة لشفط القمامة بديلا لـ"المقشات" بالقاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة تشغيل 20 معدة شفط للقمامة بشوارع القاهرة، ضمن خطة تطوير المعدات التقليدية الخاصة بعمال النظافة للحفاظ على صحتهم، ويرصد الخليج 365 فى النقاط التالية كل التفاصيل الخاصة بتشغيل المعدات الجديدة.

1- المعدات عبارة عن شفاطات حديثة لشفط القمامة من الشوارع بدل المقشات

2- تكلفة المعدات الجديدة 13 مليون جنيه

3- الهدف هو رفع كفاءة النظافة و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعمال

4-سيتم توزيع هذه الشفاطات على أحياء المنطقتين الجنوبية والشمالية

5- تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة

6- شفاطات جمع المخلفات الجديدة تماثل الموجودة بدول العالم المتقدم

7- سيتم زيادة عدد الشفاطات خلال الفترة القادمة بالمنطقتين .