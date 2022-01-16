شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: كلما زادت التطعيمات قلت معدلات دخول المصابين بكورونا للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن العلاقة بين التطعيم ودخول المستشفيات تتمثل فى كلما زادت معدلات التطعيم كلما قلت معدلات الدخول للمستشفيات.

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين بضرورة الحرص على اللقاح، مؤكدا أنه وسيلة آمنة للغاية من عدوى كورونا، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للعدوى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف