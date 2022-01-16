شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى القاهرة تعلن وصول 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، اليوم السبت، وصول 3 ملايين جرعة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى مصر، وكتبت السفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رحب سفارة الولايات المتحدة بوصول 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر إلى القاهرة بتمويل من الحكومة الأمريكية".

وأضافت: "لقد قدمت الولايات المتحدة حتى الآن 19.5 مليون جرعة من اللقاحات الأمريكية للمساعدة في حماية المصريين من فيروس كورونا".