شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الهجرة الدولية: "حياة كريمة" تستهدف كل من فى مصر بما فيهم المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، لوران دى بويك، إن منتدى شباب العالم يعد منصة هامة تمنح الشباب فرصة التحدث بكل حرية، وهذا أمر مشوق كون الموضوعات التي يتم مناقشتها إلى جانب التنظيم يتم من قبل الشباب، بالإضافة إلى أن الشباب هم من يعرضون طريقة حلولهم للمشاكل، وتابع: "ومن هنا يجب أن أتوجه بالتحية لشباب مصر، الذين يدركون مدى قوتهم كشباب ومشاركتهم في الرأي العالمى..المنتدى يرسل رسائل قوية".

وأضاف "لوران دى بويك"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أنه من بين توصيات منتدى شباب العالم، تعزيز التعاون بين الدول من أجل الوصول إلى حلول مستدامة بين الدول، وإثراء عملية التنمية، من خلال السماح للدول النامية أن تتطور وتتخلص من النزاعات والحد من عملية النزوح الناتجة عن الكوراث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان.

واستطرد قائلاً:" أقدم الشكر لمصر للسماح لهذا الكم الكبير من الشباب المشاركة في الفعاليات المختلفة والفعالة بمنتدى شباب العالم.. أنها المرة الثانية التي أشارك فيها بالمنتدى وأرى أنه أمر مشوق وهام".

ولفت "لوران دى بويك"، إلى أن هناك أعداد النازحين حول العالم بسبب الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان بلغ 48 مليون بدون مأوى الآن أو نازحين و26 مليون انتقلوا عبر الحدود وإيجاد مأوى لهم.

وأكد"لوران دى بويك"،أن مصر تتعامل مع اللاجئين على أساس أنهم مواطنين على أراضيها، ولا تفرق بينهم وتتعامل معهم بتسامح كبير وهذا أمر غير متعارف عليه على النطاق الدولى، لافتاً إلى أن مصر اهتمت بتوفير اللقاحات للاجئين على أراضيها وتعاملهم كما أنهم مواطنين مصريين وتقدم لهم كل الدعم والراعية.

وأشار"لوران دى بويك"، إلى أن مبادرة حياة كريمة لا تستهدف المصريين فقط بل شبكة حماية تستهدف الجميع وكل من يعيش على أرض مصر، وتابع:"كل من يعيش على أرض مصر يتشارك في كل شيء وهذا يجعلنا سعداء على المستوى الدولى..الحكومة المصرية والرئيس السيسى يتعامل مع المهاجرين بشكل راقى جداً وهذا شيء يستحق المدح".

وشدد لوران دى بويك، على أن مصر نجحت فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وجرمتها، ومنعت الكثيرمن مراكب الهجرة، وتعريض حياة المهاجرين للخطر، مشيراً إلى أن مصر تعمل على توفير حياة كريمة للجميع وتحد من عملية الهجرة غير الشرعية.