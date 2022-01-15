شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم بالقاهرة الجديدة يرفض التعامل باللغة العربية.. وطارق قابيل: تركته وذهبت لآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، على رفض مطعم بالقاهرة الجديدة استعمال اللغة العربية في التعامل مع الزبائن، مبديا استياءه، قائلا: ذهبت مع عائلتى لمطعم جديد فى أحدث مركز فى القاهرة الجديدة، وجاء لى شخص من المطعم فطلبت منه مكان يتسع لنا، أكلمه بالعربى يرد على باللغة الإنجليزية الركيكة فلم أفهم منه شيئا، أعدت السؤال مرة أخرى لمحاولة الفهم فرد بعد معاناة بالإنجليزي أيضاً، و بالتالى لم أفهم ما يريد قوله لعدم تمكنه من اللغة الإنجليزية.

وتابع وزير التجارة الأسبق: قلت لك "يا سيدى أنا مصرى وانت مصرى جاوبني بالعربى"، لم يستجب فتركت المطعم وذهبت إلى مطعم آخر.. وتساءل: لماذا لا نستعمل اللغة العربية الجميلة؟ اللغة التى نزل بها كلام الله تعالى فى القرآن الكريم منذ 1400 سنة، 90٪؜ من إعلانات الطرق باللغة الإنجليزية، أغلب يافطات المحلات باللغة الإنجليزية، هل هذا رمز التحضر؟ أفهم إنه من الممكن استعمال لفظ أجنبى ل"يسعف" في وسط الحديث، لكن ان نتحدث بلغة اجنبية طول الوقت فى مصر فهذا غير مفهوم .

وأضاف، على صفحته بموقع "فيس بوك"، نحن نفقد ثقافتنا وأصولنا بالتدريج للثقافات الأخرى و نضعف ارتباط أولادنا بأصولهم و بلدهم، طبعا تَعلم اللغة الإنجليزية هام للغاية للتواصل مع العالم والاستفادة من العلم الحديث و لكن لا يجب ان نفقد لغتنا و أصولنا للغرب .

وفى سياق متصل، طالب أصدقاء ومتابعى وزير التجارة، الإعلان عن اسم المطعم ليقاطعه كل محبى اللغة العربية، كما أعلنوا رفضهم التام لهذا الموقف .