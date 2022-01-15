شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الرئيس بايدن يتابع آخر تطورات عملية احتجاز رهائن في تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها تصريح البيت الأبيض الذى أكد فيه أن الرئيس جو بايدن يتابع آخر تطورات عملية احتجاز رهائن فى كنيس بتكساس مسلح يحتجز عددا من الرهائن فى كنيس يهودى فى تكساس، ترتاده الجالية الإسرائيلية، وتجرى الشرطة الأميركية مفاوضات مع محتجز الرهائن فى كنيس كوليفل فى تكساس.

وفى وقت سابق كشفت مصادر أمريكية أنه تم إطلاق سراح رهينتين من بين سبعة عشر شخصا من التبشيريين، 16 أمريكيا وكندى، اختطفوا على يد عصابة فى هايتى الشهر الماضى.

ونشرت الكنيسة التى ينتمى إليها هؤلاء الرهائن ومقرها بولاية أوهايو الأمريكية، أمس الأحد، بيانا يؤكد إطلاق سراح هذين الشخصين وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية، وقال البيان "لا يمكن تقديم الكثير من المعلومات لكن الرهينتين المفرج عنهما بخير وبحالة معنوية جيدة ويتم الاعتناء بهم.

وأضاف البيان أنه لا يمكن الكشف حاليا عن اسمى الرهينتين أو مكانهما أو أسباب إطلاق سراحهما، وطلبت ممن يعرفون تفاصيل إضافية عدم الإفصاح عنها فى الوقت الراهن حماية لسلامة الرهينتين".