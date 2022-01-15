الأطباء: النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التشهير بأحد أعضائها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر دولة قانون، لافتًا إلى أن عدم اتخاذ أحكام مسبقة أحد أشكال سيادة القانون.

وأضاف الزيات في مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم" أن النقابة ضد الإدانة المسبقة والتشهير بأي عضو من أعضائها.

وأوضح أن التحقيقات بدأت في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا: "تم إطلاق الاتهامات والتشهير باسم الطبيب وشخصه وبطريقة مستفزة، لا يجوز إطلاقًا إدانة أحد بصورة مسبقة والتشهير به بهذه الطريقة، النقابة لن تقف عاجزة أمام ما يحدث وسنتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ حق النقابة وأعضائها".

من ناحية أخرى، قرر النائب العام، التحقيق بشكل عاجل في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بناء على مذكرة مقدمة من أرملته سحر الإبراشي التي اتهمت فيها الطبيب المعالج بإخضاع زوجها الإعلامي المتوفى للعلاج بدواء سوفالدي لفيروس سي دون موافقته.