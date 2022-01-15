إحالة دعوى وقف قرار إلغاء عمومية نادي الزمالك لدائرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتي يطالب فيها بوقف حكم الإعتداد بالجمعية العمومية لنادي الزمالك التي أجريت في عام٢٠١٩؛ للاطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية لدائرة مغايرة بالقضاء الإداري.

وطالب "هريدي" خلال الدعوي بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.

وأكد "هريدي" في الدعوى على انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم ٢ أكتوبر الماضي وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.

وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، من أجل وقف تنفيذ إلغاء الدعوة للجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة .

وكانت قد أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي، وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.