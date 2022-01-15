جهاز تعمير سيناء: الرئيس السيسى ينظر لـ"سانت كاترين" على أنها قيمة عالمية

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وأضاف "سعيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن المشروع سوف يبرز الطبيعة التاريخية والاجتماعية والسياحية والروحية للمكان، وتابع:"جارى تطوير المنطقة بالكامل من حيث البنية الأساسية وتطوير منطقة البدو وإسكان على أعلى مستوى بمنطقة الزيتونة خلاف المشروعات السياحية الأخرى وستربط جميعها ببعض لكى يتم عمل نقلة نوعية للمنطقة".
وأكد "سعيد"، أن الشركات التي تعمل في المشروع جميعها مصرية ولا يوجد أي أجانب قائمين على تنفيذ المشروع، ويواصلون الليل بالنهار من أجل الأنتهاء من مشروع التجلى الأعظم، بنهاية أكتوبر المقبل، وتابع:"أهالى المنطقة يشاهدون أكبر عملية تطوير في تاريخ المنطقة..وهم ينظرون إلى المشروع على أساس أنه شيء عظيم يحدث على أرض الواقع".