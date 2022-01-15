شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تعمير سيناء: الرئيس السيسى ينظر لـ"سانت كاترين" على أنها قيمة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسين سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يرى أن مدينة سانت كاترين قيمة كبرى تهم العالم، ولذلك أصدر تعليماته إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان بعمل مشروع "التجلى الأعظم"، وتابع: "وبالفعل تم عمل مشروع على مستوى عالمى، وبالفعل تمت الدراسات على أحدث التقنيات التي تراعى طبيعة وبيئة المكان في تصميم الـ14 مشروعاً الذين جارى العمل عليه الآن في المرحلة الأولى".

وأضاف "سعيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن المشروع سوف يبرز الطبيعة التاريخية والاجتماعية والسياحية والروحية للمكان، وتابع:"جارى تطوير المنطقة بالكامل من حيث البنية الأساسية وتطوير منطقة البدو وإسكان على أعلى مستوى بمنطقة الزيتونة خلاف المشروعات السياحية الأخرى وستربط جميعها ببعض لكى يتم عمل نقلة نوعية للمنطقة".

وأكد "سعيد"، أن الشركات التي تعمل في المشروع جميعها مصرية ولا يوجد أي أجانب قائمين على تنفيذ المشروع، ويواصلون الليل بالنهار من أجل الأنتهاء من مشروع التجلى الأعظم، بنهاية أكتوبر المقبل، وتابع:"أهالى المنطقة يشاهدون أكبر عملية تطوير في تاريخ المنطقة..وهم ينظرون إلى المشروع على أساس أنه شيء عظيم يحدث على أرض الواقع".