شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": الانتهاء من 30% من مشروعات "التجلي الأعظم" في سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى منير مستشار وزير الإسكان، إن الموقع الوحيد على مستوى العالم الذي تجلى فيه الله، وبها الوادي المقدس كما جاء في القرآن الكريم هي سيناء، وهي تمثل قيمة كبيرة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية أن يتم استغلال هذه القيمة الكبيرة، على أن يتم تقديمها للعالم كله وكل من يعبد الله يأتي مصر ويزور هذا المكان، بالإضافة إلى أن تلك المنطقة هي منطقة جبال لها قيمة بيئية وتاريخية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن": "بناء على ذلك.. تم وضع خطة تنمية، وتم التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة في مجال السياحة الروحانية والبيئية، وتم اقتراح مجموعة من المشروعات يتم تنفيذها الآن على أرض الواقع، ونتحدث عن 15 مشروع بينهم منتجع بيئي جبل، ومشروعات الحماية من السيول، وتطوير منطقة إسكان البدو".

وقال: "هناك فنادق في تلك المناطق، ولكن هناك فنادق يتم إنشاءها ذات طابع بيئي تراثي، وتحمل الطابع الجبلي، ومشروع التجلي الأعظم يتم العمل فيه وتم إنجاز 30% من إجمال المشروعات فيه، وافتتاحات المشروعات بداية من أبريل حتى يونيه".