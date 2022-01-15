شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فيروسات: الإصابة بـ"أوميكرون" يولد أجساما مناعية ويحل محل اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن هناك بعض الدراسات الحديثة قام عليها بعض العلماء، تقول إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، جاء ليحل محل اللقاح، موضحاً أن المتحور يولد أجساما مناعية تقى من الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وأضاف "الشبنى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن اللقاح دوره أنه يولد أجسام مناعية، ونظراً لأن اعراض أوميكرون خفيفة جداً وعندما يدخل جسد الإنسان يولد أجسام مناعية ويولد مناعة بجسد الإنسان، وتابع: "دى نظرية.. ولها بعد صحيح جداً".

وأشار "الشبينى"، إلى أن متحور "أوميكرون"، متواجد بمصر ونظراً لاعراضه الخفيفة يتم الالتباس على البعض بينه وبين الإنفلونزا الموسمية، ونظراً لتهاون البعض بالإجراءات الاحترازية انتشر بعض الشئ، مناشداً الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعى وسرعة الحصول على اللقاح.