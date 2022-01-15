الصحة: توفير أدوية علاج كورونا في 44 مستشفى بالجمهورية

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان توفير الأدوية الخاصة بعلاج إصابات كورونا، على اختلاف مستوياتها في المستشفيات، مشيرة إلى توافر أقسام عزل مرضى فيروس كورونا في جميع المستشفيات، إلى جانب 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، و21 مستشفى جامعي مخصصين بالكامل لعزل وعلاج مرضى كورونا، بالإضافة إلى أقسام العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة لليوم السابع: عند ظهور أى أعراض تدل على الإصابة بالأنفلونزا أو الكورونا يجب التوجة فورا للمستشفيات خاصة مع ملاحظة وجود أعراض تنفسية حتي يتم صرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية.

وطالب بالتعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه عدوى كورونا، بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية، واستخدام حمام خاص -إن أمكن- وحال صعوبة تحقيق ذلك ينبغي تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها.

يذكر أن الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى.