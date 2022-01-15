شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤول شؤون الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.. والسفير حسام زكى: كان شهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، السفير قيس العزاوى، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال، والذى وافته المنية.

وقال زكى، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "الامين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصال الاخ والصديق الفاضل السفير قيس العزاوي في ذمة الله، نعزي أنفسنا ونعزي العراق ونعزى أسرتيه الصغيرة والكبيرة.. رجلاً شهماً خلوقاً عالماً وطنياً عروبياً.. ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان".