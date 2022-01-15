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الخليج 365: الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان " الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء"، وفيه: الرئيس يوجه بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة البقعة المقدسة من أرض مصر.


وداخل العددـ رئيس الوزراء يستعرض مشروعات الطرق والمحاور.. ويؤكد: نقلة حضارية كبيرة تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

ـ البنك الدولى: مصر تنجح فى تحقيق معدلات نمو جديدة.. وتوقعات باستمراره.

 

ـ إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وعقدها ورقيا.


ـ الجمهورية الجديدة تدخل عصر النقل الذكى.. قطار كهربائى وخط مونوريل.

 

ـ وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.


ـ الاقتصاد المصرى يبرهن على نجاحاته المستمرة خلال جائحة .

 

 

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