شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان " الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء"، وفيه: الرئيس يوجه بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة البقعة المقدسة من أرض مصر.







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