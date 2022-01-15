شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات الإسبانية المباشرة القادمة من مدريد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الاقصر الدولى، اليوم السبت أولى الرحلات المباشرة لشركة " أيبيريا " الإسبانية، قادمة من مطار مدريد، مع بدء تشغيل رحلاتها بين مدريد والأقصر، والتى من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم الشتوى الحالى.

قامت سلطات مطار الأقصر باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه كما هو متبع دولياً فى الوقت الذى قامت فيه الأجهزة العاملة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب داخل صالات الوصول مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وتأتى هذه الرحلات المباشرة إلى مطار الأقصر فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ومختلف دول العالم، واستقبل فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات بمطار الاقصر ركاب الطائرة الأسبانية بالورود والهدايا التذكارية في أجواء سادها الود والترحاب من العاملين بمطار الاقصر.

يذكر أن مطار الأقصر الدولي، يستقبل رحلات شارتر مباشرة من فرنسا وإنجلترا وسويسرا وأسبانيا.