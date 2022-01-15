أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة مساء

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين.

الحكومة تنفى إصدار قرار بالحد الأقصى لضريبة التصرفات 4000 جنيه لكل العقارات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

مدبولى: تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإسراع فى بدء إنشاء محور مقترح بقرية أشمون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل؛ لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري. النقل: الانتهاء من تنفيذ 67 محورا وكوبرى فى الصعيد ومنطقة الدلتا فى 2024 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل؛ لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري. وزير التموين: قريبا تعميم مشروع دمغ الذهب بالليزر أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر في المراحل التجريبية للمشروع وسيتم البدء الفعلي فور تجهيز مركز استضافة قوي يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر، حيث تم التواصل الشركة المصرية للاتصالات وطلبت فرصة 6 أشهر وقريبا سيتم التعاقد مع إحدى الجهات السيادية لتوفير مركز استضافة به قدرات فنية وخوادم قادرة على استيعاب كافة المشغولات، مؤكدا أنه تم شراء 5 أجهزة إضافية وذلك حتى لا يحدث تكدس وقائمة انتظار. يشهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجع بحوالي جنيهين في كل عيار من الأعيرة المختلفة في سوق الذهب، مع تراجع في سعر اونصة الذهب بالبورصات العالمية بختام جلسات التداول هذا الأسبوع لتبلغ 1817 دولارا مقابل سعر 1822 دولارا مستهل تداولات سوق الذهب أمس. أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 795 جنيها النقل: تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع BRT على الدائرى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل؛ لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري. قضايا الدولة تفتح باب التعيين لخريجي كليات القانون دفعة2021 بوظيفة مندوب مساعد أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021. "العربى لحقوق الإنسان": توصيات منتدى الشباب تشكل حلولا للقضايا والتحديات الدولية أكد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد، أن انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، مثّل شهادة ثقة في الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر والنجاح في التعامل مع تحدي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مناقشات المنتدى سلطت الضوء على قضايا بالغة الأهمية على مستوى العالم، فضلًا عن التوصيات المهمة التي انتهى إليه المنتدى وتنطوي على حلول لتلك القضايا الدولية. غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة مساء والصغرى 9 درجات تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء . السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة وأبو النمرس لمدة 4 أيام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة اربعة أيام من صباح يوم الإثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس 20/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا، وذلك نظراً للاعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الإستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري .