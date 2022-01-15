حبس حسام منوفي على ذمة التحقيقات في قضايا إرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم الإخواني حسام سلام منوفي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها بالاشتراك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت "منوفي" أحد أبرز عناصر حركة "حسم" الإرهابية في الأقصر أثناء سفره إلى تركيا.

"منوفي" لم يكن هاربًا في الأقصر لكنه كان على متن طائرة قادمة من السودان ومتجها إلى تركيا لكن الطائرة اضطرت للهبوط في الأقصر؛ للاطمئنان على سلامة أجزائها لوجود اشتباه حريق في إحدى مخازنها، وخلال عودة الركاب للطائرة واستكمال إجراءات السفر اكتشف رجال الأمن أن "منوفي" ضمن الركاب فألقت عليه القبض.

الإرهابي المضبوط كان متهما في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميًا بـ "تأسيس حركة حسم الإرهابية"، وصادر بحقه حكم بالإعدام غيابيا.

ومن المقرر أن تعاد إجراءات محاكمة المتهم بعد استجوابه أمام النيابة المختصة.

ضمن الاتهامات التي شملتها القضيتين تورطه مع متهمين آخرين باغتيال قيادات بالجيش والشرطة وهم؛ اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين.

كما تورط "منوفي" في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

حسام منوفي كان طالبا بكلية الهندسة ومنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وبعد رحيل الجماعة عن الحكم شارك آخرين في عدد من العمليات الإرهابية وانضم لاعتصام رابعة العدوية ومن ثم هرب إلى السودان وتم ضبطه في الأقصر على متن طائرة متوجها لتركيا.