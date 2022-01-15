رئيس جنوب الدلتا: الاتفاق على جدولة مستحقات مستثمري قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عبدالحكم، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن مكتبه مفتوح على مدار الأسبوع لأي مواطن يلجأ إليه للتدخل لحل مشكلة أو عرض شكوته، ومن ثمَّ الاستماع إليه وبحثها وإيجاد حلول جذرية لها في الإطار الطبيعي والشرعي، مؤكدًا انحيازه الكامل للمواطن البسيط في متطلباته المشروعة.

ونفى عبدالحكم، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، ما تردد عن رفضه مقابلة أحد المستثمرين بمنطقة قليوب الصناعية؛ لوجود شكوى خاصة بمصنع الأحذية المملوك له بالمنطقة الصناعية، منوهًا بأنه تم عقد جلسة مؤخرًا مع قيادات قطاعات الشؤون التجارية بالشركة في حضور المدير المالي للمصنع وتم الاتفاق على جدولة المستحقات المطلوبة عليه، من خلال قيامه بسداد جزء من الاستهلاك عند حضور صاحب المصنع من الأراضي السعودية يوم الأحد المقبل.

ونفى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ما تردد حول رفضه مقابلة صاحب المصنع على الإطلاق، مؤكدًا أن هذا ادعاء وغير صحيح، ومكتبى مفتوح أمام الجميع، علما بأن كل قيادات الوزارة والشركة القابضة على دراية كاملة بموضوع الشكوى.

وأوضح عبدالحكم أنه على مدار الفترات الماضية كان المصنع يقوم بسداد مستحقات الشركة عن طريق شيكات مؤجلة؛ إلا أنه حدث خطأ في بعض الشيكات مؤخراً؛ وعلى إثره تم التواصل مع المدير المالي للمصنع لتوفيق الأوضاع وضمان حق الشركة، ولا توجد أي خلافات أو شكاوى على الإطلاق.

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