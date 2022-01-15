"قومي المرأة" يبدأ المرحلة الثانية من برنامج تدريب وإعداد الدعاة والقيادات الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده في إطار الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة، حيث يبدأ المجلس اليوم فعاليات المرحلة الثانية من هذه الأعمال التحضيرية والتي تتضمن برنامجًا تدريبًا لإعداد الدعاة والقيادات الدينية ويستهدف أكثر من 3600 قياده دينية (مسلم-مسيحي) في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة، كما يناقش التدريب القضايا السكانية والصحية.

وأكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموي، والحقوق الإنجابية من منظور طبي وديني والأمومة الآمنة من منظور طبي وديني واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة والعنف ضد المرأة.