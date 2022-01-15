شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تهدى سفارة فلسطين 155 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، سفارة دولة فلسطين بالقاهرة 155 مجموعة من الإصدار الثاني لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، حيث تشتمل كل مجموعة على 15 كتابًا، و52 نسخة من كتاب : "الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية" ، وذلك لتوزيعها على الأئمة والخطباء ومكتبات الكليات والجامعات بدولة فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم , وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير.