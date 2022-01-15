شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا في المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 27 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و3 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 519 مسجدًا ، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 76 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. التوبة – الريرمون - ملوي

2. الهدى – عزبة عبد الصمد – الشريعي – منقطين - سمالوط

3. الأنوار المحمدية – المسيد – العدوة

4. العمري – برطباط – مغاغة

5. القبلي – دير السنقورية – بني مزار

مديرية أوقاف الفيوم

6. بنوة – م الجمال – مركز طامية

7. الإحسان – ابشواي

8. التوحيد – قرية سيلا – مركز الفيوم شمال

مديرية أوقاف أسيوط

9. الرحمة – قرية تاسا – ساحل سليم

10. الشيخ / عباس – قرية بني عليج الفتح

11. الرحمة – قرية بني طالب الفتح

مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. عزبة الإصلاح القبلية – سنهور المدينة – دسوق

13. البحري- الغنايمة – لاصيفر – دسوق

14. الكبير – منشية الصفا – كفر الشيخ

15. الأنصاري – طويلة نشرت – مركز قلين

مديرية أوقاف القليوبية

16. السلام – عزبة عنبة – سرياقوس - الخانكة

17. الشرقي – البردعة – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف الإسكندرية

18. الحبيب المصطفى – عزبة المهاجرين

مديرية أوقاف الشرقية

19. الرحمة القصاصين – القرين

20. فاطمة عبد الله سالم – كفر صقر

21. الرحمة السعادنة – أولاد صقر

22. الكريدلي- ههيا

23. النور – الخواجات – أولاد صقر

مديرية أوقاف بني سويف

24. بني موسى الكبير – قرية ابشنا – مركز بني سويف

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. عزبة فهمي العيسوي – عزبة فهمي

2. عبد اللطيف عامر- مركز سيدي سالم

مديرية أوقاف بني سويف

3. النور البحري – أهوة – مركز بني سويف