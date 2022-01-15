شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا في المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 27 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و3 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 519 مسجدًا ، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 76 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف المنيا
1. التوبة – الريرمون - ملوي
2. الهدى – عزبة عبد الصمد – الشريعي – منقطين - سمالوط
3. الأنوار المحمدية – المسيد – العدوة
4. العمري – برطباط – مغاغة
5. القبلي – دير السنقورية – بني مزار
مديرية أوقاف الفيوم
6. بنوة – م الجمال – مركز طامية
7. الإحسان – ابشواي
8. التوحيد – قرية سيلا – مركز الفيوم شمال
مديرية أوقاف أسيوط
9. الرحمة – قرية تاسا – ساحل سليم
10. الشيخ / عباس – قرية بني عليج الفتح
11. الرحمة – قرية بني طالب الفتح
مديرية أوقاف كفر الشيخ
12. عزبة الإصلاح القبلية – سنهور المدينة – دسوق
13. البحري- الغنايمة – لاصيفر – دسوق
14. الكبير – منشية الصفا – كفر الشيخ
15. الأنصاري – طويلة نشرت – مركز قلين
مديرية أوقاف القليوبية
16. السلام – عزبة عنبة – سرياقوس - الخانكة
17. الشرقي – البردعة – القناطر الخيرية
مديرية أوقاف الإسكندرية
18. الحبيب المصطفى – عزبة المهاجرين
مديرية أوقاف الشرقية
19. الرحمة القصاصين – القرين
20. فاطمة عبد الله سالم – كفر صقر
21. الرحمة السعادنة – أولاد صقر
22. الكريدلي- ههيا
23. النور – الخواجات – أولاد صقر
مديرية أوقاف بني سويف
24. بني موسى الكبير – قرية ابشنا – مركز بني سويف
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. عزبة فهمي العيسوي – عزبة فهمي
2. عبد اللطيف عامر- مركز سيدي سالم
مديرية أوقاف بني سويف
3. النور البحري – أهوة – مركز بني سويف