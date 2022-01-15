شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": توصيات منتدى الشباب تشكل حلولا للقضايا والتحديات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد، أن انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، مثّل شهادة ثقة في الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر والنجاح في التعامل مع تحدي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مناقشات المنتدى سلطت الضوء على قضايا بالغة الأهمية على مستوى العالم، فضلًا عن التوصيات المهمة التي انتهى إليه المنتدى وتنطوي على حلول لتلك القضايا الدولية.

وقال رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان - في تصريح اليوم - إن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتنموية، مثل "100 مليون صحة والحق في التنمية وحياة كريمة" وغيرها، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل الشباب ومنتدى شباب العالم، هي دليل على الجهود المضنية المبذولة من جانب القيادة السياسية للنهوض بمصر والارتقاء بأحوال شعبها، وإلقاء الضوء على القضايا والأزمات الدولية محل اهتمام العالم والمساهمة في وضع حلول لها ومعالجتها.