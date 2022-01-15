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الطقس لحظة بلحظة.. تكاثر السحب الممطرة الآن على هذه المناطق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وتحديثاته خلال الساعات الحالية.

وقالت الهيئة، قبل قليل، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا وشمال سيناء ومدن القناة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المذكورة.

وتشهد المحافظات المصرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال وموجة من الطقس السيئ حيث انخفاض درجات الحرارة وزيادة البرودة التي تصل حد الصقيع على بعض المناطق فضلا عن سقوط الأمطار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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