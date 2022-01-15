الطقس لحظة بلحظة.. تكاثر السحب الممطرة الآن على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وتحديثاته خلال الساعات الحالية.

وقالت الهيئة، قبل قليل، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا وشمال سيناء ومدن القناة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المذكورة.

وتشهد المحافظات المصرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال وموجة من الطقس السيئ حيث انخفاض درجات الحرارة وزيادة البرودة التي تصل حد الصقيع على بعض المناطق فضلا عن سقوط الأمطار.