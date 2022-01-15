إنشاء ساحة السلام.. السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة مشروع التجلي الأعظم بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبل موسى وسانت كاترين.

وقد وجه الرئيس، خلال الاجتماع، بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلى فيها ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

كما وجه الرئيس بأن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثريا وبيئيا ودينيا واستشفائيا، بالاضافة إلى الارتقاء بكافة المباني والمرافق المتواجدة بها.

وقد وجه الرئيس أيضا بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان، ومراعاة اعتبارات التنمية المستدامة من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة إلى جانب الاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري.

وأوضح بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض كافة المكونات المخطط تطويرها في إطار مشروع التجلي الأعظم، بما فيها إنشاء مركز جديد للزوار، ونزل بيئي، وفندق جبلي متكامل، ومجمع إداري جديد، وكذلك تطوير المنطقة البدوية، والوحدات السكنية، ومسارات المشاة، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، فضلاً عن إنشاء ساحة السلام لإقامة الاحتفالات والأنشطة والعروض المتنوعة.

حضر الاجتماع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير، مساعد وزير الإسكان، والدكتور ماهر استينو، استشاري مشروع التجلي الأعظم.