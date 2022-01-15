القاتل الخفي ينهي حياة قاصر داخل حمام منزلها بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة مصرعها، اختناقًا ببخار المياه أثناء الاستحمام بمنزلها بمركز كرداسة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من مستشفى الشيخ زايد باستقباله جثة قاصر مقيمة قرية كفر حكيم.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر بفحص الواقعة وسماع أقوال أسرة المتوفاة، للوقوف على ملابساتها.

أمام الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة، أفاد محاسب يبلغ من العمر 47 سنة وزوجته بوفاة ابنتهما أية تبلغ من العمر 16 سنة، في أثناء الاستحمام، بسبب اختناقها ببخار المياه.

حاول الزوجان إنقاذ ذات الـ 16 سنة بنقلها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لكنها فارقت الحياة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.