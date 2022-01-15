خرج قبل صلاة الجمعة واكتشف شقيقه وفاته عبر فيسبوك.. حل لغز غريق الرياح البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة غريق مجهول الهوية بالرياح البحيري.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانتشال جثة غريق مجهول الهوية بدائرة مركز منشأة القناطر .

في وقت لاحق، حضر عامل أفاد بأن الغريق هو شقيقه مجدي محمد 48 سنة، يعاني من مرض نفسي يعالج منه لافتا إلى أن أخيه خرج من المنزل قبل صلاة الجمعة قبل أن يشاهد صورته عبر موقع "فيسبوك".

بسؤال زوجة المتوفى، أكدت نفس رواية شقيق زوجها، ولم تتهم أحدا أو تشتبه في وفاته جنائيا.

توجه شقيق المتوفى إلى مستشفى مبارك لإنهاء إجراءات الدفن بعد تصريح النيابة العامة.