مباحث تأمين الطرق تضبط لصوص وهاربين من أحكام في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن النقيب كريم شرشر ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، المعين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل- ملك وقيادة أحدهما" مُحمل عليها عدد 14 عمود قواعد لافتات إعلانات - كابل كهرباء "مجهولين المصدر".

وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد العناني رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من المنطقة محل الضبط، بأسلوب "المغافلة ".

وأضافا بأنهما كان في سبيلهما لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية وتبين أنها خاصة بإحدى شركات الدعاية والإعلان باستدعاء مسئول بذات الشركة تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وتمكن الرائد محمود محجوب ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمعين لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين من ضبط 4 أشخاص وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول"، وذلك حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم حقيبة تحوى كمية من المفاتيح المصطنعة - كالون كامل الأجزاء بالمفتاح الخاص به - مفتاح إنجليزي، 2 مفك.

وبمناقشتهم أمام اللواء محمد العناني رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ اعترفوا بشروعهم في سرقة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المفتاح المصطنع ، كسر الكالون" بالاشتراك مع آخر "سائق" - تم ضبطه بإرشادهم - إلا انهم استشعروا بتواجد قاطنيها داخل الشقة فلاذوا بالفرار وأقر المتهم الأخير "سائق" بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بمالك الشقة "يحمل جنسية احدى الدول" وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة محل سكنه ومعرفته بمواعيد تواجده بمسكنه إتفق مع المتهمين المضبوطين على سرقتها أثناء عدم تواجده، إلا أنهم فوجئوا بتواجده داخل الشقة فلاذوا بالفرار دون ارتكاب الواقعة وبتفتيش مسكن احدهم عُثر بداخلها على (طبنجة صوت - أوراق مالية من العملة الوطنية "فئات مختلفة" بإجمالي 54 ألف جنيه "مقلــدين").

واعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامي وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" بقصد شراء مواد مخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة عين شمس بالقاهرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكن الرائد محمد الزناتي ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط صاحب مكتب توريدات مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام حبس في قضايا "محاجر" بإجمالي حبس 6 سنوات، وغرامات مالية مستحقة بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه (1.500.000 مليون جنيه).

وضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام حبس "محاجر" بإجمالي حبس 7 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه (1.750.000 جنيه).

وبمواجهته أمام العقيد أحمد إبراهيم مفتش مباحث تأمين الطرق والمنافذ بالأحكام الصادرة ضده اقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.