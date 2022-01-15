29 يناير.. الحكم على محاميي "كريم الهواري" بقضية محاولة إتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، محاكمة محاميي "كريم الهواري"، المتهمين بانتحال صفة والشروع في الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيها موكلهما، لجلسة 29 يناير؛ للحكم.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.