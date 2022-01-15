انتشال جثة غريق طفت على مياه الرياح البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تكثف قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على غريق مجهول الهوية بالرياح البحيري بمركز منشأة القناطر. تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من شرط النجدة بالعثور على جثة غريق طفت على وجه المياه بالرياح البحيري طريق عزبة جلال بقرية نكلا. أخطرت النجدة غرفة عمليات الحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء الذي دفع بفرق إنقاذ نهري. وتم انتشال جثة شخص مجهول الهوية، يبلغ من العمر 50 عاما. تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012