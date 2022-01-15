ضبط مطلوب جنائياً لتنفيذ أحكام بالسجن 7 سنوات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام حبس "محاجر" بإجمالي حبس 7 سنوات.

كانت تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة" مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام حبس "محاجر" بإجمالي حبس 7 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه 1.750.000 جنيه، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.