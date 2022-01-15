شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الأزهر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الاول بجامعة الأزهر، وفى إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بتفقد لجان امتحانات كليات الجامعة بالدراسة حيث تفقد لجان الفترة الصباحية بكليات أصول الدين، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على استعدادات الكليات للامتحانات، من خلال الوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا ، بجانب التأكد من وجود شهادات تناول اللقاح، واطمئن على تواجد الأشراف الطبي في محيط لجان الامتحانات، إضافة إلى تواجد استاذ المادة خلال سير عملية الامتحانات، إضافة لتوفير قاعات تستوعب الطلاب، وكذلك إعداد لجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله محي عزب عميد كلية أصول الدين، والدكتور مصطفى الباز عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.

من جانبه أجرى الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي جولة تفقدية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بكليات البنات بأسيوط وذلك للاطمئنان على حسن سير وانضباط أعمال الامتحانات بكلية البنات الإسلامية وكلية التجارة بنات وكلية الطب بنات، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد، ضرورة مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للإجابة، وتوفير الأجواء الملائمة لآداء الامتحانات في هدوء وذلك طبقا لتعليمات الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، كما دعا الطلاب لضرورة الثقة بالنفس، واستثمار قدراتهم الاستثمار الأمثل، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.

كما اطمأن على تواجد أعضاء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين بلجان الامتحانات.

ورافقه الدكتور محمد أبو نبوت عميد كلية البنات الإسلامية، الدكتورة خلود حسام عميدة التجارة بنات الدكتور عصام الدين محمد عميد كلية الطب بنات والدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعةللوجه القبلي، والدكتور أحمد يوسف مهدي عضو المكتب الفني و وكلاء الكليات.

كما حرص الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا، علي إستقبال الطلاب والتأكيد علي الإلتزام بالإجراءات الإحترازيه والتباعد الإجتماعي

بالإضافة إلى تفقد عدد من اللجان والإطمئنان علي سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وعلي توفير كل الدعم للطلاب وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة و الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

كما اطمأن عميد الكلية على تواجد الأطباء بالإدارة الطبية بالكلية منذ الصباح الباكر وقاموا بتفقد جميع اللجان وتقديم جميع المساعدات للطلاب والاطمئنان على الحالة الصحية العامة لهم.

جدير بالذكر أن إدارة الكلية قد قامت بتعقيم جميع المباني و قاعات المحاضرات ولجان الامتحان قبل بدء الامتحانات والتأكد من جاهزيتها للطلاب.