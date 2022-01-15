شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إلغاء الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى وعقدها ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تنمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

التعليم: إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وعقدها ورقيا

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تنمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو في مصر وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية.

بالإنفوجراف.. الاقتصاد المصرى يبرهن على نجاحاته المستمرة

استقبل الوزير سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، اليوم السبت، في مقر الوزارة، الوزير البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر". أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة اربعة أيام من صباح يوم الإثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس 20/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا، وذلك نظراً للاعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الإستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري . كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى. التعليم: امتحانات الأول والثانى الثانوى بنظام الأوبن بوك ومنع دخول الكتاب الورقى أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يسمح لطلاب الثانوى العام دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكتاب الورقى، وأن الاختبارات سوف تعقد بنظام الأوبن بوك، موضحة أن الطالب يستعين بالكتاب الرقمى والمصادر، من خلال التابلت، وأن الوزارة سوف تمنح الطالب المفاهيم الأساسية فى المواد الدراسية أثناء الامتحان. التعليم: امتحانات الأول والثانى الثانوى بنظام الأوبن بوك ومنع دخول الكتاب الورقى الأرصاد: سحب ممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للقاهرة السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة وأبو النمرس لمدة 4 أيام

"شكرى" يستقبل الوزير البريطانى ألوك شارما رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد فاتورة استهلاك واحدة يتم إصدارها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بناءًا على متوسط الاستهلاك خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء. الصحة: يمكن تلقى الجرعة الثالثة خلال 15 يوما من تاريخ إرسال الرسالة قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية خلال 15 يوما من تاريخ إرسال الرسالة التى يتم إرسالها من المنظومة الإلكترونية لتطعيمات لقاح كورونا. انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وفرص سقوط أمطار.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء . انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وفرص سقوط أمطار.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات الصحة: يمكن تلقى الجرعة الثالثة خلال 15 يوما من تاريخ إرسال الرسالة

الكهرباء: لا يوجد فاتورة تصدر بناءً على متوسط الاستهلاك

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج انهيار جزئى بمنزل بشارع عمر بن الخطاب بدائرة مركز طما، المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل، وذلك دون حدوث إصابات، تم فرض كردون امنى بالمنطقة، وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة. بدأت قبل قليل امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 20 سؤالاً والهدف من الأسئلة قياس نواتج التعلم والمهارات التى اكتسبها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول فى المنهج الدراسى، كما أن الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى وتم وضعها من خلال الوزارة واختارت الإدارات التعليمية الأسئلة لكل مدرسة، فيما أوضحت المدارس أن الطالب يجيب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان. أكدت جامعة القاهرة على انتظام عقد وتنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول، اليوم السبت، حيث تشهد كليات التجارة والآداب والآثار وهندسة وكليات أخرى عقد امتحانات التيرم الأول . قدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا من داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الآداب بجامعة القاهرة حيث أجرى الدكتور شريف شاهين عميد الكلية جولة تفقدية لمتابعة انتظام الامتحانات . بالكمامات والمسافات الآمنة.. طلاب آداب القاهرة يؤدون امتحانات التيرم الأول جامعة القاهرة: انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول فى مادة العربى.. صور

انهيار جزئى بمنزل مأهول بالسكان فى طما سوهاج دون حدوث إصابات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 16/1/2022، وحتى يوم الأحد 20/2/2022، في تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات (ب - ج - د) بمنطقة 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، رحلة خاصة تحمل رقم 3040، لنقل مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم إلي الكاميرون وعودتهم لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب، وذلك على متن أحدث طائرتها . قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن العالم كله يشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا، ومصر ضمن البلاد التي تشهد زيادة، مشيرا إلى أن هذا الامر ليس المقياس الذي يتم قياس الوضع الوبائي من خلاله، وأن متحور أوميكرون ينتشر 4 أو 5 أضعاف المتحورات الأخرى. "الصحة" توجه نصائح مهمة للتعامل مع أعراض اشتباه الإصابة بفيروس كورونا وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للتذكير بكيفية التعامل حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو اشتباه الإصابة فيروس كورونا المستجد ، ولتجنب المضاعفات القوية الناتجة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين. قال الشرطة الأمريكية، إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق نار وقع مساء الجمعة أثناء حفل موسيقي في ولاية أوريغون. قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها لجلسة 22 يناير للإطلاع. تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين لجلسة 22 يناير الجاري 6 إصابات فى إطلاق نار أثناء حفل موسيقى بولاية أوريجون الأمريكية خالد عبد الغفار: أوميكرون أكثر المتحورات انتشارا فى مصر وأعراضه أقل حدة مصر للطيران تنظم رحلة لنقل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب فى الكاميرون

الإسكان: غدا بدء تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بأكتوبر الجديدة