أخبار مصر.. إلغاء الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى وعقدها ورقيا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تنمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.
التعليم: إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وعقدها ورقيا
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تنمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.
بالإنفوجراف.. الاقتصاد المصرى يبرهن على نجاحاته المستمرة
عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو في مصر وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية.
"شكرى" يستقبل الوزير البريطانى ألوك شارما رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ
استقبل الوزير سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، اليوم السبت، في مقر الوزارة، الوزير البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
التعليم: امتحانات الأول والثانى الثانوى بنظام الأوبن بوك ومنع دخول الكتاب الورقى
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يسمح لطلاب الثانوى العام دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكتاب الورقى، وأن الاختبارات سوف تعقد بنظام الأوبن بوك، موضحة أن الطالب يستعين بالكتاب الرقمى والمصادر، من خلال التابلت، وأن الوزارة سوف تمنح الطالب المفاهيم الأساسية فى المواد الدراسية أثناء الامتحان.
الكهرباء: لا يوجد فاتورة تصدر بناءً على متوسط الاستهلاك
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد فاتورة استهلاك واحدة يتم إصدارها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بناءًا على متوسط الاستهلاك خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء.
الصحة: يمكن تلقى الجرعة الثالثة خلال 15 يوما من تاريخ إرسال الرسالة
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية خلال 15 يوما من تاريخ إرسال الرسالة التى يتم إرسالها من المنظومة الإلكترونية لتطعيمات لقاح كورونا.
انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وفرص سقوط أمطار.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات
انهيار جزئى بمنزل مأهول بالسكان فى طما سوهاج دون حدوث إصابات
شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج انهيار جزئى بمنزل بشارع عمر بن الخطاب بدائرة مركز طما، المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل، وذلك دون حدوث إصابات، تم فرض كردون امنى بالمنطقة، وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة.
بدأت قبل قليل امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 20 سؤالاً والهدف من الأسئلة قياس نواتج التعلم والمهارات التى اكتسبها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول فى المنهج الدراسى، كما أن الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى وتم وضعها من خلال الوزارة واختارت الإدارات التعليمية الأسئلة لكل مدرسة، فيما أوضحت المدارس أن الطالب يجيب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان.
أكدت جامعة القاهرة على انتظام عقد وتنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول، اليوم السبت، حيث تشهد كليات التجارة والآداب والآثار وهندسة وكليات أخرى عقد امتحانات التيرم الأول .
الإسكان: غدا بدء تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بأكتوبر الجديدة
تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، رحلة خاصة تحمل رقم 3040، لنقل مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم إلي الكاميرون وعودتهم لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب، وذلك على متن أحدث طائرتها .
قال الشرطة الأمريكية، إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق نار وقع مساء الجمعة أثناء حفل موسيقي في ولاية أوريغون.
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها لجلسة 22 يناير للإطلاع.