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وزيرا الخارجية والبيئة يجريان مباحثات مع رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، جلسة مباحثات موسعة مع الوزير "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية لـ26 COP، بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.

 

وعقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، مباحثات مع ألوك شارما، رئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية الجهود الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي واستضافة مصر لقمة المناخ القادمة COP27 المقررة العام الجاري.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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