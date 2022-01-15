شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة "البحوث الإسلامية" بأسوان تلتقي الجمهور فى أماكن متنوعة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قافلة واعظات الأزهر التي أطلقها الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، وتشرف عليها د. إلهام شاهين إلى محافظة أسوان، وبمشاركة الوعاظ، تنفيذ برنامجها التوعوي بلقاءات ميدانية بمركز التأهيل المهني للفتيات، وتم عقد لقاء بالمجلس القومي للمرأة بالمحافظة، التقى خلاله أعضاء القافلة بالسيدات والفتيات والشباب وناقشوا معهم مجموعة من المفاهيم المتعلقة بقضايا أسرية ومجتمعية.

كما شمل البرنامج على مدار اليومين الماضيين، تنفيذ فعاليات متنوعة بدار المسنين، قصر ثقافة أسوان، معهد الخدمة الاجتماعية، ودار رعاية الأحداث، ولقاء بالممرضات والموظفات بالوحدة الصحية بـ"كيما"، و الخدمة العامة بالتضامن الاجتماعي بإدارة كومبو، ونادي أسوان الرياضي.

وشهدت القافلة ترحيبًا من جانب الجمهور ومديري المؤسسات التي عقدت بها اللقاءات، والذين أكدوا على أهمية دور دعاة الأزهر الشريف وعاظًا وواعظات وتواصلهم المستمر وحاجة الناس لعلومهم المختلفة في ظل ما يعانيه المجتمع من انتشار بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة.

وناقشت اللقاءات الكثير من الموضوعات الحيوية التي طرحها الحضور ومنها: تكريم الإسلام للمرأة، وقضية ختان الإناث بين العادة والدين، والعلاقة بين الآباء والأبناء، بالإضافة إلى الإجابة على بعض استفسارات الجمهور حول حكم اشتراط المرأة في عقد الزواج عدم الزواج عليها، حكم الوشم للزينة للزوج، وصل الشعر للزينة للزوج أيضًا، ورأي الشرع فيما يتعلق بالإجهاض.