شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب أولى ثانوى بامتحان الترم الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المدارس الثانوى صباح اليوم السبت، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء أداء طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان الترم الأول، فى المواد غير المضافة للمجموع، حيث حرصت المدارس على قياس حرارة الطلاب أثناء الدخول، كما نظمت دخولهم إلى المدرسة والتنبيه على الجميع بارتداء الكمامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول، على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.