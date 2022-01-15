شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الأول والثانى الثانوى بنظام الأوبن بوك ومنع دخول الكتاب الورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يسمح لطلاب الثانوى العام دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكتاب الورقى، وأن الاختبارات سوف تعقد بنظام الأوبن بوك، موضحة أن الطالب يستعين بالكتاب الرقمى والمصادر، من خلال التابلت، وأن الوزارة سوف تمنح الطالب المفاهيم الأساسية فى المواد الدراسية أثناء الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول، على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.