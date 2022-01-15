شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية إلكترونيا لفترة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للأطباء وأسرهم لفترة استثنائية، اعتبارا من اليوم السبت 15 يناير 2022، وحتى 28 فبراير 2022، على أن تكون الاستفادة بداية من تاريخ الاشتراك، مشيرا إلى استقبال طلبات تجديد الاشتراك من خلال وسائل الدفع الإلكترونية فقط، لافتا إلى عدم إتاحة الدفع النقدى داخل مقرات المشروع بكافة المحافظات.

وأوضح عبد الهادى، تعدد وسائل تجديد الاشتراك إلكترونيا، حيث يمكن من خلال منافذ "فورى" المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو تطبيق " My Fawry على الهاتف المحمول" مع ذكر كود نقابة العضو "بشرى 758 - صيادلة 759 - بيطرى 760 - أسنان 761"، أو الموقع الرسمى لمشروع العلاج، فضلا عن إمكانية التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122، مشيرا إلى وجود خدمة توصيل بطاقات الاشتراك فى مشروع العلاج للمنازل لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن مجلس الاتحاد قد وافق خلال اجتماعه الأخير، على فتح فترة استثنائية لراغبى الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للمرة الأولى، وكذلك الأعضاء الراغبون فى حذف أو إضافة ذويهم اعتبارا من الأول من فبرارير المقبل، وحتى 28 فبراير 2022.

ولفت إلى تلقى "كول سنتر" الاتحاد، عبر الخط الساخن رقم: 15603، كافة الاستفسارات الخاصة بمشروع العلاج، والإعانات، فضلا عن المعاشات، والاجراءات اللازمة لصرفه للأطباء المُستحقين، لأعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، حرصا على سرعة التواصل مع الأعضاء على مستوى الجمهورية لحل أى عقبات قد تواجههم، لافتا إلى أن الاتحاد يعد خلال الفترة الجارية إلى إضافة خدمات جديدة للكول سنتر، من بينها: الحصول على الموافقات الطبية، واستعلام مُقدمين الخدمة الطبية عن مطالباتهم، بالإضافة إلى العمل على ربط النقابات الأربعة بالخط الساخن، لإتاحة الفرصة لكل عضو بالتواصل مع نقابته.