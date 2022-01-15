حريق بموقع إنشاء القطار السريع بالطريق الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق في أحد مواقع إنشاء مشروع القطار السريع بمركز البدرشين جنوب الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار الطريق الأوسطي بحوالي 200 متر اتجاه مدينة 6 أكتوبر.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.
تبين نشوب حريق بشدات خشبية بقواعد إنشاء مشروع القطار السريع وأمكن السيطرة على النيران سريعا دون إصابات.
رر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.