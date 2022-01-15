بدافع الثأر.. ضبط 7 متهمين بقتل شخص بـ 15 طعنة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 7 أشخاص، لقيامهم بارتكاب واقعة مقتل آخر بسبب خصومة ثأرية بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة عامل، مقيم بذات العنوان "توفى إثر إصابته بعدد 15 طعنة متفرقة بالجسم، طلق ناري"، وبسؤال زوجته اتهمت 7 أشخاص من أهليتها بارتكاب الواقعة، وعللت قيامهم بذلك لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين زوجها المجنى عليه.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة زوجته بأصل بلدتهم بمحافظة بالفيوم وأن المشكو في حقهم وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية، و2 سلاح أبيض "سكين".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذاً بالثأر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.