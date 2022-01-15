ضبط عصابة سرقة مساكن بحوزتهم 52 ألف جنيه "مقلدين" في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين من ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول")، وذلك حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وبحوزتهم (حقيبة تحوي كمية من المفاتيح المصطنعة -كالون كامل الأجزاء بالمفتاح الخاص به -مفتاح إنجليزي -٢ مفك).

بمناقشة المتهمين اعترفوا بشروعهم في سرقة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المفتاح المصطنع، كسر الكالون" بالاشتراك مع آخر "سائق" -تم ضبطه بإرشادهم -إلا أنهم استشعروا بتواجد قاطنيها داخل الشقة فلاذوا بالفرار.

وأقر المتهم الأخير "سائق" بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بمالك الشقة "يحمل جنسية إحدى الدول" وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة محل سكنه ومعرفته بمواعيد تواجده بمسكنه اتفق مع المتهمين المضبوطين على سرقتها أثناء عدم تواجده، إلا أنهم فوجئوا بتواجده داخل الشقة فلاذوا بالفرار دون ارتكاب الواقعة.

وبتفتيش مسكن أحدهم عُثر بداخلها على (طبنجة صوت -أوراق مالية من العملة الوطنية "فئات مختلفة" بإجمالي 54 ألف جنيه "مقلدين") واعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامي وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" بقصد شراء مواد مخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.