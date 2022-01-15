بعد علاج الإبراشي به.. أول تعليق من الصحة على استخدام "سوفالدي" لعلاج كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

علّق الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، والمنسق العام السابق لحملة القضاء على فيروس سي، على مدى إمكانية علاج مرضى كورونا بدواء "السوفالدي".

وقال "الشاذلي" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إنه: "لا علاقة للسوفالدي بعلاج المصابين بفيروس كورونا".

وأوضح أن "سوفالدي" و"دكلانزا" تعد علاجات تستخدم مع المصابين بفيروس سي لمدة 3 شهور، لأنها "بطيئة وتمنع تكاثر الفيروس، وبالتالي لا تستخدم كعلاجات للأمراض الحادة".

وأشار إلى أن فيروس كورونا مرض حاد ويجب إعطاء المريض علاج سريع لمدة 3 أو 4 أيام، وليس 90 يومًا، مضيفًا: "المنطق العام يقول إنها لن تكون فعّالة في علاج كورونا".

وبشأن مدى خطورتها حال إعطائها لمرضى كورونا، قال الشاذلي: "لا نعرف مدى خطورتها، لكن زي اللي بياخد دواء ملوش لازمة، خاصة أنه لا توجد دراسات موثقة بشأن ذلك".

وفي الأساس، يستخدم سوفالدي ودكلانزا لعلاج مرضى فيروس "سي"، في حين لم تُدرجه وزارة الصحة ضمن بروتوكولها لعلاج مرضى كورونا.

كان الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، كشف عن إعطائه دواء السوفالدي ودكلانزا لعلاجه خلال العزل المنزلي.

وكان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

كما تهم الكاتب خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه "ش" بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020، وأعطاه "أقراصاً سحرية" لكنها تسببت في سوء حالته.

ومن المقرر بدء أولى جلسات التحقيق مع الدكتور شريف عباس في نقابة الأطباء يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تقدم بطلب للاستماع إلى أقواله، كما اتهم زوجة الإبراشي ومنتصر بالتشهير به.

وبالتوازي، تقدمت زوجة الإبراشي ببلاغ إلى النائب العام متهمة طبيبه المعالج بالتسبب في وفاته.