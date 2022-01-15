بعد زيادة سعره.. مصادر: تعديلات جديدة على زجاجات الزيت ببطاقة التموين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:



كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية اعتزام الوزارة طرح عبوة زيت حجم جديد يبلغ 0.650 لتر ليتم طرحها على بطاقات التموين وبيعها بـ 17 جنيها ضمن مقررات الدعم.

ويصرف 65 مليون مواطن دعم السلع التموينية بواقع 50 جنيها لكل مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة وذلك من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وقالت المصادر، في تصريحات لمصراوي، إن هذا التوجه يأتي بعد رفع سعر السكر الشهر الماضي لـ 10.5 جنيه للكيلو، وبالتالي أصبح الفرد يحصل على زجاجة زيت سعة 1 لتر بـ 25 جنيها بالإضافة إلى 2 كيلو سكر بإجمالي 21 جنيها وبالتالي فالمتبقي من الدعم الفعلي من البطاقة لن يزيد عن 4 جنيهات لا يستطيع المواطن شراء أي سلع إضافية مما تسبب في ركود عدد من السلع بالمخازن لدي البدالين وفروع جمعيتي ومخازن شركات تجارة الجملة.

وأكدت المصادر على توجه الوزارة إلى إلغاء العبوة سعة لتر والاكتفاء بعبوة 0.8 لتر بسعر 20 جنيها والعبوة الجديدة التي سيتم طرحها 0.650 لتر بسعر بـ17 جنيها.

كان وزير التموين قد قرر رفع سعر كيلو السكر على بطاقة التموين بقيمة 2 جنيه ليباع بـ 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه.