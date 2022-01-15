شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: غدا بدء تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بأكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 16/1/2022، وحتى يوم الأحد 20/2/2022، في تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات (ب - ج - د) بمنطقة 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 288 : 300 بقطاع ب، يوم الأحد 16/1/2022، ووحدات العمارات من 301 : 310 بقطاع د، يوم الأحد 23/1/2022، ووحدات العمارات من 463 : 478 بقطاع د ( نموذج 75م2)، يوم الأحد 30/1/2022.

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 311 : 331 بقطاع ب، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارات من 322 : 345 بقطاع ب، يوم الأحد 13/2/2022، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 417 : 422 بقطاع د، ووحدات العمارات أرقام ( 392 - 391 -390 -387 – 386 – 385 - 397 - 396 - 395) بقطاع ج، يوم الأحد 20/2/2022.