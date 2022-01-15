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بالكمامات والمسافات الآمنة.. طلاب آداب القاهرة يؤدون امتحانات التيرم الأول

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القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا من داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الآداب بجامعة القاهرة حيث أجرى الدكتور شريف شاهين عميد الكلية جولة تفقدية لمتابعة انتظام الامتحانات .

 

وقال الدكتور شريف شاهين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن الكلية أنهت كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول مشيرا إلى انتظاما لامتحانات وعقدها بنظام البابل شيت .

 

وأضاف عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية ملتزمة بقرارات إدارة الجامعة بشأن نظام الامتحانات والورقة الامتحانية مشيرا إلى أن أقصى مدة زمنية للامتحان ساعة ونصف سواء بنظام البابل شيت أو نظام الاختبار المقالى.

 

واستطرد الدكتور شريف شاهين، أن الامتحانات تعقد على 3 فترات حيث تشهد الامتحانات انتظام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع تعقيم القاعات  بين الفترات للوقاية من .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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