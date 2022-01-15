الإسكان: بدء تسليم 2328 شقة إسكان الاجتماعي بهذه المدينة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 16/1/2022، وحتى يوم الأحد 20/2/2022، في تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات (ب - ج - د) بمنطقة الـ 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 288 : 300 بقطاع ب، يوم الأحد 16/1/2022، ووحدات العمارات من 301 : 310 بقطاع د، يوم الأحد 23/1/2022، ووحدات العمارات من 463 : 478 بقطاع د ( نموذج 75م2)، يوم الأحد 30/1/2022.

وأضاف عبدالمقصود أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 311 : 331 بقطاع ب، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارات من 322 : 345 بقطاع ب، يوم الأحد 13/2/2022، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 417 : 422 بقطاع د، ووحدات العمارات أرقام ( 392 - 391 -390 -387 – 386 – 385 - 397 - 396 - 395) بقطاع ج، يوم الأحد 20/2/2022.